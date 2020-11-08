Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Тип средства
|Очищающий стик
|Тип кожи
|сухая
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Эффект от использования
|очищающий
|Коллекция
|The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser
|Применение
|после очищения кожи нанести средство на проблемные участки кожи
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|15 г
|Активные компоненты
|экстракт каламанси, масло чайного дерева
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