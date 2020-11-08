Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр

Средство насыщенно витамином С и синефурином, содержащимся в экстракте каламанси. Линия для эффективного ухода за жирной кожей, контролирует работу сальных желез, восстанавливает гладкость эпидермиса, способствует сохранению свежести и яркости тона.Интенсивная терапия для кожи, склонной к появлению расширенных пор и угрей, восстановление свежести и мягкости кожи. Также препятствует появлению обезвоживания жирной кожи. Экстракт апельсина способствует регенерации клеток, защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды, а также стимулирует производство коллагена и восстанавливает естественную эластичность кожи. Успокаивает и увлажняет сухую и шелушащуюся кожу. Масло чайного дерева является мощнейшим антисептиком и обладает хорошим противовоспалительным, бактерицидным, противогрибковым действием