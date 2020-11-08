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СС крем создает естественный натуральный, яркий и ровный тон кожи. Обладает ранозаживляющим и укрепляющим тургор кожи действием. СС крем содержит ниацинамид, ксилит, экстракт горечавки, тысячелистника, полыни, арники и т.д. Крем можно использовать в качестве основы под макияж.

СС Крем The Saem Eco Soul Tone Up CC 03 Clear Bright 35гр - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.