СС Крем Deoproce Violet CC Cream #21 50гр

CС крем для лица при нанесении быстро подстраивается под тон кожи, увлажняет и разглаживает тон кожи, защищает кожу от УФ лучей. Экстракт черники увеличивает эластичность кожи, оказывает антиоксидантное действие и придает коже упругость, гидролизованный коллаген удерживает влагу в коже. Так же в составе: экстракты листьев алое, ягод голубики, грейпфрута, ромашки полевой, корня солодки, центеллы, листьев зеленого чая и 8 различных масел.