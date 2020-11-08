Салфетки очищающие с экстрактом чайного дерева The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Tissue 260гр

Высококачественные очищающие салфетки для лица ропитаны натуральной концентрированной эссенцией, содержащей экстракт сайного дерева. Мягко устраняют с кожи скопившиеся загрязнения и остатки макияжа, не вызывая раздражения. Восстанавливают оптимальный PH-баланс. Не вызывают аллергии и не оставляют чувства липкости. Широкая поверхность салфетки позволяет легко и эффективно освежить кожу без использования мыла и воды. Только для наружного применения.