Салфетки очищающие с экстрактом чайного дерева The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Tissue 260гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|экстракт чайного дерева
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Tissue
|Объем, мл
|60 шт.
|Применение
|достаньте салфетку из упаковки и мягко протрите кожу лица по направлению от его внутренних к внешним краям
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы
|Тип средства
|салфетки для снятия макияжа
|Эффект от использования
|очищающий, увлажняющий
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