Подводка для глаз The Saem Eco Soul Advanced Powerproof Eyeliner 01 Black 5гр

Подводка подчеркивает не только форму глаз, но и придает макияжу праздничный вид. Обладает быстросохнущей, водостойкой формулой, устойчива к повышенной влажности и поту, не растекается, сохраняет аккуратность линии и яркость тона в течении всего дня.