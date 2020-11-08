Подводка для глаз The Saem Eco Soul Advanced Powerproof Eyeliner 01 Black 5гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Макияж для глаз
|Тип средства
|подводка для глаз
|Эффект
|тонирующий
|Текстура
|жидкая
|Группа оттенков
|серые и черные
|Тон
|The Saem 01 Black
|Коллекция
|The Saem Eco Soul Advanced Powerproof Eyeliner
|Страна бренда
|Южная Корея
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