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Подводка для глаз The Saem Eco Soul Advanced Powerproof Eyeliner 01 Black 5гр

Артикул: 224954
Подводка для глаз The Saem Eco Soul Advanced Powerproof Eyeliner 01 Black 5гр
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224954
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для глаз
Тип средстваподводка для глаз
Эффекттонирующий
Текстуражидкая
Группа оттенковсерые и черные
ТонThe Saem 01 Black
КоллекцияThe Saem Eco Soul Advanced Powerproof Eyeliner
Страна бренда Южная Корея
Подводка подчеркивает не только форму глаз, но и придает макияжу праздничный вид. Обладает быстросохнущей, водостойкой формулой, устойчива к повышенной влажности и поту, не растекается, сохраняет аккуратность линии и яркость тона в течении всего дня.


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Подводка для глаз The Saem Eco Soul Advanced Powerproof Eyeliner 01 Black 5гр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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