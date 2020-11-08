Крем солнцезащитный для лица и тела Deoproce UV Defence Sun Protector SPF50+ 70g

Cолнцезащитный крем для лица и тела предназначен для защиты от УФ лучей высокого уровня, что способствует предотвращению высыхания кожи, появлению морщин, пигментных пятен, веснушек. Крем удобен в использовании, не оставляет белых пятен, ощущения липкости, легко смывается при помощи при помощи очищающих средств, не содержит ароматизаторов и красителей. Подходит для любого типа коже, в том числе и чувствительной, не вызывает аллергических реакций.