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Пенка-скраб для ног The Saem Dear My Foot Scrub Cleanser 100мл

Артикул: 224934
Пенка-скраб для ног The Saem Dear My Foot Scrub Cleanser 100мл
520 руб. 

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Артикул: 224934
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараПилинги и скрабы для ног
Тип средствапенка-скраб для ног
Тип коживсе типы кожи
Эффект от использованияотшелушивающий, очищающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Dear My Foot Scrub Cleanser
Применениенанести на кожу стоп, помассировать, затем смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыскорлупа грецкого ореха, экстракт сосны, экстракт кипариса
Пенка-скраб для ног – прекрасное средство профилактики огрубения кожи стоп, помогает сохранить ее мягкой, гладкой, нежной. Кроме того, средство позволяет значительно улучшить состояние уже сухой и огрубевшей кожи, вернуть ей гладкость и упругость.


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Пенка-скраб для ног The Saem Dear My Foot Scrub Cleanser 100мл – стоимость товара 520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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