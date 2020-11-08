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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания Deoproce Пенка для умывания улиточная Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Snail 170гр

Пенка для умывания улиточная Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Snail 170гр

Артикул: 224927
Пенка для умывания улиточная Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Snail 170гр
440 руб. 

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Артикул: 224927
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип кожисухая
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий, питающий
КоллекцияDeoproce Natural Perfect Solution Cleansing
Применениевыдавить необходимое количество, вспенить с теплой водой, вымыть лицо массирующими движениями и смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл170 г
Активные компонентыулиточный муцин, аллантоин, масло цедры танжерина, масло плодов бергамота, гидролизованный коллаген, экстракт пчелиного маточного молочка, экстракт гамамелиса, экстракт цветков кактуса
Пенка для умывания с улиточным муцином обеспечивает уставшую кожу нежным питанием. После применения пенки уставшая и сухая кожа насыщается влагой, а благодаря микропузырькам пенки все питательные ингредиенты глубже проникают в кожу, обеспечивая ей увлажнение и питание


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Пенка для умывания улиточная Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Snail 170гр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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