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Пенка хорошо очищающая поры и кожу от загрязнений, которая также питает и увлажняет благодаря содержанию лошадиного жира и гиалурона. Лошадиный жир также способствует разглаживанию морщин и замедлению процесса старения. Гиалурон в свою очередь питает кожу тщательно увлажняя её.

Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Cleansing Foam 170гр - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.