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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания Deoproce Пенка для умывания и снятия макияжа Deoproce Wonder Bubble Smart Cleanser 150ml

Пенка для умывания и снятия макияжа Deoproce Wonder Bubble Smart Cleanser 150ml

Артикул: 224910
Пенка для умывания и снятия макияжа Deoproce Wonder Bubble Smart Cleanser 150ml
790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224910
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованиятонизирующий, очищающий, увлажняющий
КоллекцияDeoproce Wonder Bubble Smart Cleanser
Применениенанесите на нужный участок, очистите кожу, остатки пены уберите с помощью спонжа или смойте водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез сульфатов, без спирта, без парабенов
Активные компонентыаминокислоты шелка, масло камелии, гиалуроновая кислоты
Умная пенка для умывания и снятия макияжа с маслом камелии на основе масла японской розы - камелии - уникальное средство, очищающее кожу и снимающее любой макияж! Натуральная основа этого средства для умывания позволяет прекрасно очистить вашу кожу от загрязнений, в том числе от стойкого макияжа. Упругая и легкая пенка прекрасно удаляет загрязнения, сохраняя естественный уровень влаги в коже


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Самовывоз невозможен
Пенка для умывания и снятия макияжа Deoproce Wonder Bubble Smart Cleanser 150ml - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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