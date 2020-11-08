Пенка для умывания золото и восты Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Gold 170гр

Нежная очищающая и подтягивающая пенка для умывания золото и восточные травы, легко наносится и смывается, очищает кожу от остатков макияжа, внешних воздействий окружающей среды (пыли, загрязнений), контролирует водно- жировой баланс, увлажняя кожу. После умывания ощущение легкости и увлажненности. В состав входит: золото, корень женьшеня, крупноцветковый корень, шелкопряд, корень солодки, экстракт коры дерева Альбы. Подходит для любого типа кожи, особенно для жирной.