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Экстракт алое нежно увлажняет, предотвращает появление прыщей, удерживает влагу в коже, не оставляет сухость и стягивание после умывания. Придает коже ощущение легкости и расслабления.

Пенка для умывания алоэ Deoproce Natural Perfect Solution Cleansing Foam Green Edition Aloe 170гр - стоимость товара 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.