Пенка для умывания The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Cleansing Foam 170мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Тип средства
|пенка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Эффект от использования
|очищающий
|Коллекция
|The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Cleansing Foam
|Применение
|небольшое количество вспеньте с малым количеством воды. Нанесите полученную пену на влажную кожу лица массажными движениями. После умойтесь теплой водой.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|170 мл
|Не содержит
|без сульфатов, без парабенов, без спирта
|Активные компоненты
|экстракт гибискуса
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