Патчи от акне COSRX AC Collection Acne Patch 26шт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|COSRX
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|патчи для лица
|Тип кожи
|проблемная
|Эффект от использования
|антибактериальные, защищающие, заживляющие
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|COSRX AC Collection Acne Patch
|Применение
|наклеить патч на участок кожи с акне
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|26 шт.
|Активные компоненты
|экстракт центеллы азиатской
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