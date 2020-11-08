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Антибактериальные наклейки от прыщей COSRX AC Collection Acne Patch обладают бактерицидным действием, ускоряют заживление прыщиков и воспалений. Наклейки выполняют роль защитного барьера и препятствуют попаданию бактерий на зону воспалений, не давай им размножится. В состав продукта входит экстракт центеллы азиатской, который эффективно успокаивает, снимает зуд и заживляет.

Патчи от акне COSRX AC Collection Acne Patch 26шт - стоимость товара 0 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.