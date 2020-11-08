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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица COSRX Патчи для лица многофункциональные COSRX Hydrogel Very Simple Pack 60шт

Патчи для лица многофункциональные COSRX Hydrogel Very Simple Pack 60шт

Артикул: 224888
  • Патчи для лица многофункциональные COSRX Hydrogel Very Simple Pack 60шт - фото 1
  • Патчи для лица многофункциональные COSRX Hydrogel Very Simple Pack 60шт - фото 2
Патчи для лица многофункциональные COSRX Hydrogel Very Simple Pack 60шт - фото 1
Патчи для лица многофункциональные COSRX Hydrogel Very Simple Pack 60шт - фото 2
2 350 руб. 

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Артикул: 224888
В наличии
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БрендCOSRX
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствапатчи для лица
Тип коживсе типы кожи
Эффект от использованияувлажняющий, успокаивающий, восстанавливающий, освежающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCOSRX Hydrogel Very Simple Pack
Применениеприложить патчи на кожу и оставить на 10-30 минут
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл60 шт
Активные компонентыкерамиды, комплекс растительных экстрактов
Многофункциональные гидрогелевые патчи увлажняют сухую кожу, успокаивают раздраженную, восстанавливают поврежденную, освежают уставшую. Эссенция, которой пропитаны патчи, содержит керамиды, а также комплекс растительных экстрактов, которые и обеспечивают увлажнение кожи, успокаивают, снимают красноту и зуд, повышают тонус и упругость кожи, минимизируют негативное влияние внешних факторов. Патчи выполнены из гидрогеля, благодаря чему плотно прилегают к коже и оказывают на неё интенсивное воздействие, помогают устранить шелушения, уменьшают покраснения. Могут использоваться на различных участках лица, а также, при необходимости, превосходно крепятся и на коже тела. Использование патчей поможет защитить кожу лица во время укладки волос феном. После занятий фитнесом патчи успокоят и охладят покрасневшую кожу. В осенне-зимний период патчи также пригодятся – предупредят пересыхание кожи в сильно отапливаемых помещениях.


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Патчи для лица многофункциональные COSRX Hydrogel Very Simple Pack 60шт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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