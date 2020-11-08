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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Патчи для глаз AYOUME Патчи для глаз разглаживающие с коллагеном и гиалуроновой кислотой AYOUME Collagen & Haluronic Eye Patch 1,4гр*60

Патчи для глаз разглаживающие с коллагеном и гиалуроновой кислотой AYOUME Collagen & Haluronic Eye Patch 1,4гр*60

Артикул: 224886
Патчи для глаз разглаживающие с коллагеном и гиалуроновой кислотой AYOUME Collagen & Haluronic Eye Patch 1,4гр*60
950 руб. 
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Артикул: 224886
В наличии
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БрендAYOUME
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Активные компонентыколлаген, гиалуроновая кислота, экстракт семян грейпфрута, экстракт стеблей бамбука, экстракт хвои североамериканской сосны, экстракт корня шлемника, экстракт хауттюйнии, экстракт листьев японской полыни, экстракт цитрусов
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME Collagen & Haluronic Eye Patch
Объем, мл60x1.4 г
Применениеприложить патчи на очищенную кожу под глазами, плотно прижать их и оставить на 20-30 минут, затем патчи снять и мягко вмассировать остатки средства
Страна бренда Южная Корея
Тип кожидля всех типов
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Эффект от использованияразглаживающий, осветляющий, лифтинговый, увлажняющий
Патчи из высококачественного гидрогеля с коллагеном и гиалуроновой кислотой предназначены для омолаживающего ухода за нежной кожей в области глаз. Действие патчей направлено на повышение упругости кожи, на ее разглаживание и подтягивание. Также патчи могут служить профилактикой преждевременного увядания кожи. Гидрогель делает патчи очень эффективным средством по уходу за нежной кожей в области глаз. Максимально плотное прилегание патчей к коже обеспечивает максимально глубокое проникновение активных компонентов.


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Патчи для глаз разглаживающие с коллагеном и гиалуроновой кислотой AYOUME Collagen & Haluronic Eye Patch 1,4гр*60 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 950 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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