Патчи для глаз гидрогелевые с экстрактом дамасской розы Secret Skin Pink Mimi Hydrogel Eye Patch

Применение

очистите кожу лица и обработайте её тонером. С помощью ложечки достаньте патч из банки и наклейте его на нижнее веко. Через полчаса снимите его, а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок