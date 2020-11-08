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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Патчи для глаз AYOUME Патчи для глаз антивозрастные со змеиным пептидом AYOUME Syn-Ake Eye Patch 1,4гр*60

Патчи для глаз антивозрастные со змеиным пептидом AYOUME Syn-Ake Eye Patch 1,4гр*60

Артикул: 224878
  • Патчи для глаз антивозрастные со змеиным пептидом AYOUME Syn-Ake Eye Patch 1,4гр*60 - фото 1
  • Патчи для глаз антивозрастные со змеиным пептидом AYOUME Syn-Ake Eye Patch 1,4гр*60 - фото 2
Патчи для глаз антивозрастные со змеиным пептидом AYOUME Syn-Ake Eye Patch 1,4гр*60 - фото 1
Патчи для глаз антивозрастные со змеиным пептидом AYOUME Syn-Ake Eye Patch 1,4гр*60 - фото 2
950 руб. 
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Артикул: 224878
В наличии
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БрендAYOUME
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Активные компонентыSyn-ake, экстракт семян грейпфрута, экстракт стеблей бамбука, экстракт хвои североамериканской сосны, экстракт корня шлемника, экстракт хауттюйнии, экстракт листьев японской полыни, экстракт цитрусов
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME Syn-Ake Eye Patch
Объем, мл60x1.4 г
Применениеприложить патчи на очищенную кожу под глазами, плотно прижать их и оставить на 20-30 минут, затем патчи снять и мягко вмассировать остатки средства
Страна бренда Южная Корея
Тип кожидля всех типов
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Эффект от использованияразглаживающий, осветляющий
Главный активный компонент патчей Syn-Ake Eye Patch корейской марки Ayoume – синтетический пептид Ayoume. Он действует подобно змеиному яду или уколу ботокса: мягко блокирует нервные импульсы, чтобы расслабить мимические мышцы в уголках глаз. Благодаря этому постепенно разглаживаются лёгкие и глубокие морщины. Растительный комплекс 7-Plant (экстракты цитрусовых, хауттюйнии, семян грейпфрута, хвои североамериканской сосны, листьев японской полыни, стеблей бамбука, корня шлемника) увлажняет, питает и смягчает нежную кожу век, активизируют кровообращение, устраняет утренние отёки и тёмные круги под глазами. Патчи Ayoume Syn-Ake Eye Patch изготовлены из особого качественного гидрогеля, они надёжно прилегают к коже и не сползают от движений. При необходимости патчи можно использовать также для носогубных складок и для области между бровей.


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Самовывоз невозможен
Патчи для глаз антивозрастные со змеиным пептидом AYOUME Syn-Ake Eye Patch 1,4гр*60 - купить по цене 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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