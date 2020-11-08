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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Патчи для глаз Baviphat Патч для глаз гидрогелевый с 24К золотом Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch 2,8гр

Патч для глаз гидрогелевый с 24К золотом Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch 2,8гр

Артикул: 224876
  • Патч для глаз гидрогелевый с 24К золотом Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch 2,8гр - фото 1
  • Патч для глаз гидрогелевый с 24К золотом Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch 2,8гр - фото 2
Патч для глаз гидрогелевый с 24К золотом Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch 2,8гр - фото 1
Патч для глаз гидрогелевый с 24К золотом Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch 2,8гр - фото 2
200 руб. 

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Артикул: 224876
В наличии
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БрендBaviphat
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Активные компоненты24К золото, экстракт солодки, экстракт алоэ вера
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBaviphat Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch
Объем, мл2,8 г
Применениепатчи прикладывают на очищенную кожу на 25-30 минут (после снятия оставшуюся эссенцию необходимо вбить в кожу кончиками пальцев)
Страна бренда Южная Корея
Тип кожидля всех типов
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Эффект от использованияувлажняющий, питающий, омолаживающий, освежающий
Для драгоценного сияния, молодости и красоты Вашего лица созданы эти роскошные гидрогелевые патчи для глаз! Обогащены омолаживающими и комплексно оздоравливающими компонентами, которые интенсивно и глубоко восстанавливают кожу. Патч для кожи вокруг глаз, пропитанный уникальный по своему составу препаратом, действенно увлажняет эпидермис и препятствует излишнему испарению воды. Маска способствует делению клеток, тем самым восстанавливая кожный покров и делая его более гладким и молодым.


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Самовывоз невозможен
Патч для глаз гидрогелевый с 24К золотом Urban Dollkiss Agamemnon 24K Gold Hydrogel Eye Patch 2,8гр - по цене 200 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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