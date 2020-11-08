Осветляющий крем на основе натуральных экстрактов Musevera Lipid Gamdong Zinc Vita Cream 50мл

Осветляющий крем увлажняет и успокаивает кожу, осветляет пигментные пятна, веснушки и следы от акне. Выравнивает рельеф, придает сияние и свежесть. Содержит экстракты грейпфрута, лакрицы, оливкового масла, апельсина, семян манго, апельсиновое масла, которые глубоко увлажняют и тонизируют кожу. Крем имеет легкую нелипкую текстуру и яркий желтый цвет, при впитывании он становится прозрачным. Может использоваться как для возрастной кожи, так и для девушек 25+ для предотвращения пигментации и преждевременного состаривания эпидермиса.