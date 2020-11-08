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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Набор для нанесения альгинатных масок Anskin Beauty Set Pink (Rubber Ball Small/Spatula middle/Measuring Cup) 1*4

Набор для нанесения альгинатных масок Anskin Beauty Set Pink (Rubber Ball Small/Spatula middle/Measuring Cup) 1*4

Артикул: 224794
  • Набор для нанесения альгинатных масок Anskin Beauty Set Pink (Rubber Ball Small/Spatula middle/Measuring Cup) 1*4 - фото 1
  • Набор для нанесения альгинатных масок Anskin Beauty Set Pink (Rubber Ball Small/Spatula middle/Measuring Cup) 1*4 - фото 2
Набор для нанесения альгинатных масок Anskin Beauty Set Pink (Rubber Ball Small/Spatula middle/Measuring Cup) 1*4 - фото 1
Набор для нанесения альгинатных масок Anskin Beauty Set Pink (Rubber Ball Small/Spatula middle/Measuring Cup) 1*4 - фото 2
450 руб. 

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Артикул: 224794
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстванабор для нанесения масок
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Beauty Set
Применениедля альгинатных масок: с помощью мерного стаканчика достать из банки необходимое количество порошка и разбавить его прохладной водой в силиконовой миске (приблизительно 50 мл порошка на 35 мл воды). Тщательно размешать шпателем, затем нанести им полученную массу на очищенную кожу лица, избегая зоны вокруг глаз. Оставить до застывания (25 минут). Аккуратно снять маску, остатки удалить с помощью спонжа.
Страна бренда Южная Корея
Набор состоит из: небольшой силиконовой миски с мерными делениями, шпателя для размешивания и нанесения маски, мерного стаканчика объемом 50 мл.


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Набор для нанесения альгинатных масок Anskin Beauty Set Pink (Rubber Ball Small/Spatula middle/Measuring Cup) 1*4 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 450 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
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