Мыло с улиточным муцином Deoproce Soap Snail 100гр

Очищающее мыло для лица с фильтратом секреции улитки (90%). Мыло отлично пенится и образует очень нежную пенку, которая помогает удалить все загрязнения с кожи, в том числе и остатки макияжа. Фильтрат секреции улитки улучшает защитные и восстанавливающие функции кожи, делая ее день ото дня более здоровой и свежей. Регулярное применение мыла способствует сокращению морщин и повышению упругости кожи.