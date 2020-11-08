Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mist Collagen 100ml

Легкая невесомая дымка, которая подарит коже интенсивное увлажнение, свежесть, красоту и молодость. Мист незаменим в любое время года: летом в жару, зимой – в кондиционированных помещениях, в межсезонье – убережет кожу от обезвоживания. Морской коллаген является наиболее близким к естественному человеческому коллагену, он легко усваивается и на клеточном уровне замедляет процессы старения и утраты эластичности кожи, а также защищает кожу от пересыхания, «закупоривая» влагу внутри. При регулярном применении мист с морским коллагеном повышает прочность кожи, делает ее упругой и эластичной, защищает от механических повреждений и «провисаний».