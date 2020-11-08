Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mist 100ml

Легкая невесомая дымка, которая подарит коже интенсивное увлажнение, свежесть, красоту и молодость. Мист незаменим в любое время года: летом в жару, зимой – в кондиционированных помещениях, в межсезонье – убережет кожу от обезвоживания. Экстракт оливы способствует глубокому питанию и увлажнению кожи, смягчает ее и повышает эластичность, защищает от возникновения шелушений и раздражений, предупреждает преждевременное появление морщин. Олива повышает защитные функции кожи, оберегает ее от обветривания и пересыхания, как в жаркую, так и морозную, ветреную погоду. При регулярном применении миста кожа станет мягкой, упругой, ухоженной.