Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mistl Pomegranate 100ml

Легкая невесомая дымка, которая подарит коже интенсивное увлажнение, свежесть, красоту и молодость. Мист незаменим в любое время года: летом в жару, зимой – в кондиционированных помещениях, в межсезонье – убережет кожу от обезвоживания. Экстракт граната – компонент для мощного омолаживания кожи: стимулирует выработку коллагена и регенерацию кожного поверхностного слоя, подавляет агрессивное воздействие свободных радикалов и процессы окисления, благодаря чему замедляются процессы старения, кожа вновь обретает гладкость и эластичность. Благодаря высокому содержанию фруктовых кислот, гранат естественным образом возрождает и омолаживает кожу, а также осветляет пигментные пятна, веснушки.