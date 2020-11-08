Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mistl Pomegranate 100ml

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Термальная вода
|Тип средства
|мист для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, отбеливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Well-Being Hydro Face Mistl Pomegranate
|Применение
|распылить средство на чистую кожу лица, применять в течение дня по мере необходимости
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 мл
|Активные компоненты
|экстракт граната
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