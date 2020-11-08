Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mist Coenzyme Q10 100ml

Увлажняющий тонер-мист с Q10 для эластичности и молодости кожи Deoproce Hydro Face Mist Q10полноценно насыщает кожу влагой, защищает от обезвоживания, оказывает антиоксидантное дествие, предотвращая процессы старения, придает здоровый сияние. Коэнзим Q10 участвует в обмене веществ, обеспечении клетки кислородом, является антиоксидантом, обладающим способностью не только дезактивировать свободные радикалы, но и восстанавливать активность других антиоксидантов, в частности, витамина Е. Повышает содержание влаги в коже, ее эластичность и уменьшает профиль морщин. Будучи жирорастворимым компонентом, легко проникает в эпидермис. Регулярное использование миста избавит кожу от преждевременных морщин, повысит упругость, придаст сияние и подтянет проблемные зоны лица.