Масло очищающее для лица оливковое Deoproce Cleansing Oil Total Energy 200мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|масло оливковое
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Cleansing Oil
|Объем, мл
|200 мл
|Применение
|нанести на ладонь с помощью дозатора, распределить по влажной коже, массировать, удаляя макияж, смыть теплой водой.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
|Тип средства
|масло для лица
|Эффект от использования
|очищающий, ухаживающий
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