Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Очищающее масло на основе плодов оливы и макадамии, питают, тонизируют и освежают кожу, смягчают ороговевшие слои клеток эпидермиса с повышенным содержанием меланина, ускоряя их удаление. Масло нежно удаляет любой макияж, глубоко очищает кожу, поры, удаляет загрязнения и излишки кожного жира. Обладает смягчающими свойствами, придает коже сияние, упругость и эластичность. Натуральные компоненты питают кожу лица, усиливают защитную функцию кожи. Подходит для любого типа кожи, в т.ч. для чувствительной кожи

Масло очищающее для лица оливковое Deoproce Cleansing Oil Total Energy 200мл - стоимость товара 940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.