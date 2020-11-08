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Очищающее масло на основе экстрактов миндаля, арганы и камелии, нежно удаляет любой макияж (BB крем, тональное средство, тушь, карандаш для глаз, помаду), глубоко очищает кожу, поры, удаляет загрязнения и излишки кожного жира, придает коже дополнительное укрепление. Обладает смягчающими свойствами, придает коже сияние, упругость и эластичность. Натуральные компоненты входящие в состав масла питают кожу лица, усиливают защитную функцию кожи. Подходит для любого типа кожи.

Масло очищающее для лица миндальное Deoproce Cleansing Oil Extra Firming 200мл - стоимость товара 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.