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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Гидрофильное масло Deoproce Масло очищающее для лица виноградное Deoproce Cleansing Oil Fresh Pore Deep 200мл

Масло очищающее для лица виноградное Deoproce Cleansing Oil Fresh Pore Deep 200мл

Артикул: 224755
  • Масло очищающее для лица виноградное Deoproce Cleansing Oil Fresh Pore Deep 200мл - фото 1
  • Масло очищающее для лица виноградное Deoproce Cleansing Oil Fresh Pore Deep 200мл - фото 2
Масло очищающее для лица виноградное Deoproce Cleansing Oil Fresh Pore Deep 200мл - фото 1
Масло очищающее для лица виноградное Deoproce Cleansing Oil Fresh Pore Deep 200мл - фото 2
920 руб. 

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Артикул: 224755
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентымасло виноградных косточек, масло шиповника, масло камелии, каприлик триглицерид
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Cleansing Oil
Объем, мл200 мл
Применениевыдавите несколько капель средства на руку и нанесите на кожу. Добавьте воды, чтобы масло превратилось в мягкую пенку. Полученной массой промойте лицо, а остатки удалите водой.
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Тип средствамасло для лица
Эффект от использованияочищающий, ухаживающий, защищающий
Deoproce Cleansing Oil Fresh Pore Deep — это гидрофильное масло для глубокого очищения пор. Оно эффективно устраняет даже самый стойкий макияж, растворяет все загрязнения, выводит из пор шлаки и токсины. При этом масло бережно ухаживает за кожей, оздоравливает и защищает её.


Теги товара: Гидрофильные масла.


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Самовывоз невозможен
Масло очищающее для лица виноградное Deoproce Cleansing Oil Fresh Pore Deep 200мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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