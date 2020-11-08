Масло для тела Deoproce Soft & Smooth Moisture Body Oil Olive 200мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Масла для тела
|Тип средства
|масло для тела
|Эффект от использования
|увлажняющий, ухаживающий, смягчающий
|Коллекция
|Deoproce Soft & Smooth Moisture Body Oil
|Применение
|масло нанести на кожу и распределить легкими массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|200 мл
|Активные компоненты
|оливковое масло
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