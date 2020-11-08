Масло для тела Deoproce Soft & Smooth Moisture Body Oil Olive 200мл

Масло для тела, которое обеспечит вашей коже полноценный и бережный уход. Оно оказывает комплексное воздействие: насыщает клетки влагой, поддерживает ее упругость, устраняет сухость и великолепно смягчает. Оливковое масло содержит витамин А и D, которые ускоряют регенерацию клеток кожи, витамин Е, замедляющий старение, а также жирные кислоты и минералы, эффективно смягчающие кожи и предотвращающие потерю влаги. Оливковое масло рекомендуется наносить сразу после душа, на еще влажную кожу.