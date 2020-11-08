Масло для тела Deoproce Soft & Smooth Moisture Body Oil Green Tea 200мл

Масло для тела, которое обеспечит вашей коже полноценный и бережный уход. Оно оказывает комплексное воздействие: насыщает клетки влагой, поддерживает ее упругость, устраняет сухость и великолепно смягчает. Легчайшее и совершенно нежирное масло - ценнейшая «роса» для кожи тела, в которой сохранена вся антиоксидантная и тонизирующая сила зеленого чая, а также способность смягчать и защищать кожу тела, свойственные трем различным растительным маслам. Мгновенно впитывается кожей, не оставляя жирных следов, мягко обволакивает тело, делая кожу шелковистой, бархатистой и изысканно ароматной