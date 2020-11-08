Масло гидрофильное Secret Skin Lime Fizzy Cleansing Oil 150мл

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|Бренд
|Secret Skin
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|масло оливы, масло виноградных косточек, масло камелии, газированная вода, экстракт лайма
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Skin Lime Fizzy Cleansing Oil
|Объем, мл
|150 мл
|Применение
|нанести сухими руками на сухую кожу лица, помассировать, затем смочить небольшим количеством воды, еще помассировать и смыть теплой водой. Источник: https://cosmasi.ru/uhod-za-kozhej-lica/ochishhajushhie-sredstva/gidrofilnoe-maslo/secret_skin_lime_fizzy_cleansing_oil_8124.html?utm_source=yandex&utm_medium=market&utm_campaign=0&roistat=yamarket8_21307056_8124&ymclid=15635564941639561849300001
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы
|Тип средства
|масло для лица
|Эффект от использования
|очищающий, ухаживающий
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