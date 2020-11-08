Маска-сыворотка для лица питательная Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Horse Oil Whitening & Nutrition 25g

Питательная маска- сыворотка с Лошадиным маслом. Маска -сыворотка включает в себя двух фазный уход. Первая фаза -интенсивная сыворотка с глубоко проникающим действием, наносится на очищенную кожу, похлопывающими движениями, до полного впитывания, Вторая фаза- наносится тканевая маска, оказывает питательное, расслабляющее действие, дает коже отдохнуть, кожа приобретает насыщенный и здоровый цвет лица. В составе маски-сыворотки два активных компонента Шелковица белая, натуральный ингредиент, осветляет кожу, регулирует выработку меланина, отвечающего за цвет лица, убирает темные круги под глазами. Лошадиное масло, глубоко питает и успокаивает раздраженную, сухую и воспаленную кожу. Подходит для сухой, раздраженной кожи.