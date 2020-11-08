Маска-пленка для лица Berrisom Face Wrapping Peel Off Pack – Gold 50мл

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|Бренд
|Berrisom
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска пленка для лица
|Тип кожи
|возрастная
|Эффект от использования
|заживляющий, выравнивающий, разглаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Berrisom Face Wrapping Peel Off Pack
|Применение
|аккуратно нанести тонким слоем на чистую, тонизированную кожу лица, не затрагивая области губ и глаз. Выдерживается до 30 минут. Образовавшаяся пленочка снимается одним движением от подбородка
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|50 мл
|Активные компоненты
|золото, масло макадамии, экстракт мёда
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