Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр

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|Бренд
|Berrisom
|Тип товара
|Средства для ухода за губами
|Тип средства
|патчи для губ
|Тип кожи
|жирная, комбинированная, нормальная, сухая, чувствительная
|Эффект от использования
|восстанавливающий, питающий, тонизирующий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Berrisom SOS My Lip Patch
|Применение
|приложить маску к очищенной коже губ и оставить на 20-30 минут, затем маску снять, а остатки средства вмассировать
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|3 г
|Активные компоненты
|комплекс пептидов, гиалуроновая кислота, ягодные экстракты, натуральные масла
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