Маска тканевая экстрактом ежевики Animal Mask Series - Panda 25мл

Panda – тонизирующая и витаминизирующая маска с экстрактом ягод ежевики. Рисунок на маске выполнен экологически чистыми и безопасными для здоровья красками, а основа маски изготовлена из нежнейшего натурального хлопка, поэтому вы можете не бояться, что маска вызовет раздражение или аллергическую реакцию.