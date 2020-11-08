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Tiger – смягчающая и укрепляющая маска с экстрактом красного женьшеня и аденозином. Рисунок на маске выполнен экологически чистыми и безопасными для здоровья красками, а основа маски изготовлена из нежнейшего натурального хлопка, поэтому вы можете не бояться, что маска вызовет раздражение или аллергическую реакцию.

Маска таканевая с экстрактом женьшеня Animal Mask Series - Tiger 25мл - купить по цене 140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.