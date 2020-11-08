Маска таканевая с экстрактом женьшеня Animal Mask Series - Tiger 25мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Berrisom
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска-салфетка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|питающий, омолаживающий, увлажняющий, отшелушивающий, тонизирующий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Berrisom Animal Mask Series - Tiger
|Применение
|перед использованием маски рекомендуется тщательно очистить кожу с использованием пенки и скраба. Расправьте тканевую основу маски и аккуратно наложите ее на лицо. Через 15-20 минут снимите маску и нанесите на лицо ухаживающий крем.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|25 мл
|Активные компоненты
|экстракт красного женьшеня, аденозин
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