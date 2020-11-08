Маска пузырькова для увлажнения Soda Bubble Mask Aqua Fruit 18мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Berrisom
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска-салфетка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, защищающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Berrisom Soda Bubble Mask Aqua Fruit
|Применение
|нанести маску на очищенное лицо, оставить на 10-20 минут, затем удалить остатки маски и умыть лицо теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|18 мл
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