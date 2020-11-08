Маска пузырькова для увлажнения Soda Bubble Mask Aqua Fruit 18мл

Berrisom Soda Bubble Mask Aqua Fruit – шипучая маска для глубокого увлажнения кожи. В ее составе экстракты граната и мандарина, зеленого чая и алоэ, а также другие, полезные для кожи экстракты. Маска не только увлажняет кожу, но и создает на ее поверхности защитную пленку, оберегающую от пересыхания, а также от агрессивного воздействия окружающей среды.