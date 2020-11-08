Маска ночная с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack 50гр

Линия средств Deoproce Snail Galac-Tox Revital – предназначена для восстановления кожи, оказывает омолаживающее действие, борется с процессами старения. Средства содержат муцин улитки, галактомикис, а также инновационный компонент Volufiline. Подходит для любого типа кожи, но особенно рекомендуется для жирной, проблемной кожи, кожи с расширенными порами, пигментированной и тусклой кожи. Муцин улитки восстанавливает структуру эпидермиса, ускоряет синтез коллагена и эластина, разглаживает рельеф кожи, устраняя морщины и возвращая коже упругость. Также улиточный экстракт помогает справиться с пигментными пятнами, веснушками, следами поси-акне.