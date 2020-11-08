Маска ночная с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack 50гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|крем-маска для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|питающий, омолаживающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack
|Применение
|перед сном нанести маску на ощищенную кожу, аккуратно распределить легкими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|50 г
|Активные компоненты
|муцин улитки
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