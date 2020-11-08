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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Baviphat Маска ночная осветляющая лимон Urban Dollkiss Lemon Whitening Sleeping Pack 100мл

Маска ночная осветляющая лимон Urban Dollkiss Lemon Whitening Sleeping Pack 100мл

Артикул: 224686
  • Маска ночная осветляющая лимон Urban Dollkiss Lemon Whitening Sleeping Pack 100мл - фото 1
  • Маска ночная осветляющая лимон Urban Dollkiss Lemon Whitening Sleeping Pack 100мл - фото 2
  • Маска ночная осветляющая лимон Urban Dollkiss Lemon Whitening Sleeping Pack 100мл - фото 3
Маска ночная осветляющая лимон Urban Dollkiss Lemon Whitening Sleeping Pack 100мл - фото 1
Маска ночная осветляющая лимон Urban Dollkiss Lemon Whitening Sleeping Pack 100мл - фото 2
Маска ночная осветляющая лимон Urban Dollkiss Lemon Whitening Sleeping Pack 100мл - фото 3
940 руб. 

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Артикул: 224686
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БрендBaviphat
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваночная маска для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосветляющий, регулирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBaviphat Urban Dollkiss Lemon Whitening Sleeping Pack
Применениенанесите маску за 15 минут до сна после основного ухода. Утром умойтесь теплой водой с очищающей пенок. Используйте 1-2 раза в неделю
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыэкстракт лимона
Ночная осветляющая маска для лица содержит экстракт лимона, богатый витамином С, улучшающий цвет лица, осветляющий пигментацию и следы пост-акне. Регулирует излишнюю выработку меланина, препятствует излишней выработке себума, хорошо увлажняет. После использования маски кожа заметно обновляется, выравнивается ее текстура, тон лица становится более светлым. Для любого типа кожи, в том числе для проблемной кожи, кожи с пигметацией и тусклым цветом лица


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Маска ночная осветляющая лимон Urban Dollkiss Lemon Whitening Sleeping Pack 100мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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