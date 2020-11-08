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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Berrisom Маска для лица с гиалуроновой кислотой Face Wrapping Mask Hyaruronic Solution 80 27мл

Маска для лица с гиалуроновой кислотой Face Wrapping Mask Hyaruronic Solution 80 27мл

Артикул: 224656
Маска для лица с гиалуроновой кислотой Face Wrapping Mask Hyaruronic Solution 80 27мл
150 руб. 

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Артикул: 224656
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, тонизирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBerrisom Face Wrapping Mask Hyaruronic Solution 80
Применениена очищенную кожу лица наложить маску, хорошо ее разгладить и оставить на 10-20 минут. Затем маску снять и дождаться полного впитывания эссенции
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл27 г
Активные компонентыэкстракт центеллы азиатской, экстракт гинкго билоба, гиалуроновая кислота
Маска имеет тонкую тканевую основу,пропитанную эссенцией.Содержит гиалуроновую кислоту, экстракт дамасской розы, экстракт жасмина, экстракт эдельвейса, масло семян подсолнуха. Гиалуроновая кислота – это один из важнейших представителей гликозаминогликанов. Гиалуроновая кислота представляет собой важный структурный элемент кожи. Считается, что основная функция гиалуроновой кислоты в соединительной ткани – связывание воды.Является трансдермальной системой доставки многих других активных компонентов, необходимых для здоровья кожи лица, предотвращает разрушение коллагена, этого уникального защитного барьера, ускоряет регенерацию кожи и играет важную роль в гидродинамике тканей.


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Маска для лица с гиалуроновой кислотой Face Wrapping Mask Hyaruronic Solution 80 27мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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