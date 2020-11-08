Маска для лица глиняная Deoproce Mud Wash-Off Pack 100гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|крем-маска для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|очищающий стимулирующий, разглаживающий, подтягивающий, поросуживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Mud Wash-Off Pack
|Применение
|нанесите достаточное количество на сухую кожу по всему лицу, за исключением области глаз и губ. Осторожно смойте маску через 10-15 минут.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 г
|Активные компоненты
|каолиновая глина
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