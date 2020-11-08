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Смывающаяся кремовая маска содержит 20% каолиновой глины. Маска превосходно очищает кожу и поры кожи от различных загрязнений (кожные выделения, грязь различного происхождения), удаляет омертвевшие частички кожи и черные точки, способствует регенерации, сужает расширенные поры, а также тонизирует, подтягивает и разглаживает мимические морщинки.

Маска для лица глиняная Deoproce Mud Wash-Off Pack 100гр - купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.