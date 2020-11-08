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Великолепная увлажняющая маска, которая обеспечит вашим волосам бережный и полноценный уход. Она обеспечит их быстрое восстановление и избавит от многих проблем. Средство разглаживает пряди, делает их более мягкими, насыщает влагой и полезными веществами. Маска станет настоящим спасение для поврежденных и ослабленных волос.

Маска для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Hair Pack, 1000мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.