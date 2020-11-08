Маска для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Hair Pack, 1000мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Маски для волос
|Тип средства
|маска для волос
|Тип волос
|поврежденные, ослабленные
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|ухаживающий, защищающий
|Применение
|нанести маску на чистые и слегка влажные волосы, выдержать пару минут и смыть
|Коллекция
|Deoproce Argan Silky Moisture Hair Pack
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем
|1000 мл
|Активные компоненты
|аргановое масло, экстракт березы, экстракт личи, экстракт подсолнечника, экстракт полевого хвоща
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв