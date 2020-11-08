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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Маски для волос Deoproce Маска для волос восстанавливающая Deoproce Silk Recovery Hair Ampoule 10гр*10

Маска для волос восстанавливающая Deoproce Silk Recovery Hair Ampoule 10гр*10

Артикул: 224625
Маска для волос восстанавливающая Deoproce Silk Recovery Hair Ampoule 10гр*10
1 160 руб. 

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Артикул: 224625
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БрендDeoproce
Тип товараМаски для волос
Тип средствамаска для волос
Тип волосповрежденные
Полдля всех
Эффект от использованияукрепляющий, оздоравливающий
Применениенанести 3-4 капли сыворотки на кончики волос или чуть больше на все волосы. Не требует смывания
КоллекцияDeoproce Silk Recovery Hair Ampoule
Страна бренда Южная Корея
Объем10x10 г
Активные компонентыаргановое масло
Восполнить недостаток поможет специальная сыворотка от Deoproce, которая за короткое время значительно улучшит внешний вид волос. Сыворотка склеивает поврежденные чешуйки и разглаживает поверхность каждого волоса, благодаря чему волосы становятся гладкими и шелковистыми. Регулярное применение сыворотки сделает волосы более ухоженными, их кончики будут гладкими и блестящими. Кроме того, волосы будут легче расчесываться и лучше держаться в укладке. Сыворотка поможет тем, кто хочет отрастить длинные волосы. Средство защитит кончики волос от сечения, поэтому волосы не придется стричь чаще, чем хотелось бы.


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Маска для волос восстанавливающая Deoproce Silk Recovery Hair Ampoule 10гр*10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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