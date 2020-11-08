Маска для волос восстанавливающая Deoproce Silk Recovery Hair Ampoule 10гр*10

Восполнить недостаток поможет специальная сыворотка от Deoproce, которая за короткое время значительно улучшит внешний вид волос. Сыворотка склеивает поврежденные чешуйки и разглаживает поверхность каждого волоса, благодаря чему волосы становятся гладкими и шелковистыми. Регулярное применение сыворотки сделает волосы более ухоженными, их кончики будут гладкими и блестящими. Кроме того, волосы будут легче расчесываться и лучше держаться в укладке. Сыворотка поможет тем, кто хочет отрастить длинные волосы. Средство защитит кончики волос от сечения, поэтому волосы не придется стричь чаще, чем хотелось бы.