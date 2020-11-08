Маска альгинатная укрепляющая (саше) Anskin Dual Firming Modeling Mask, Refill 25гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|питающий, увлажняющий, омолаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Dual Firming Modeling Mask
|Применение
|проведите очищающие процедуры. Нанесите на лицо эмульсию или сыворотку, чтобы альгинат помог средству глубже проникнуть в клетки. С помощью мерной чашки смешайте 50 мл порошка и 35 мл воды быстрыми движениями до однородной массы. Быстро нанесите полученный состав на лицо. Через 5 минут маска застынет. Спустя полчаса удалите маску, снимая её снизу вверх, и протрите лицо тоником. Нанесите на кожу свои обычные уходовые средства
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|25 г
|Не содержит
|без парабенов
|Активные компоненты
|бурые морские водоросли, коллаген, гиалуроновая кислота
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