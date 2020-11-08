Маска альгинатная укрепляющая (саше) Anskin Dual Firming Modeling Mask, Refill 25гр

Применение

проведите очищающие процедуры. Нанесите на лицо эмульсию или сыворотку, чтобы альгинат помог средству глубже проникнуть в клетки. С помощью мерной чашки смешайте 50 мл порошка и 35 мл воды быстрыми движениями до однородной массы. Быстро нанесите полученный состав на лицо. Через 5 минут маска застынет. Спустя полчаса удалите маску, снимая её снизу вверх, и протрите лицо тоником. Нанесите на кожу свои обычные уходовые средства