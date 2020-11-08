Маска альгинатная увлажняющая (саше) Anskin Spirulina Modeling Mask, Refill 25гр

Маска со смягчающим и охлаждающим эффектом сужает поры, снимает покраснения, успокаивает и снимает усталость, поднимает упругость и эластичность кожи, улучшает циркуляцию крови. Хорошо подходит для раздраженной и покрасневшей кожи, и для кожи после процедуры пилинга. Также маска увлажняет и питает кожу, обладает антиокислительным свойством и укрепляет кожу, препятствует аллергической реакции. Диатомит, глюкоза, бетаин, в качестве активных ингредиентов, интенсивно увлажняют, быстро успокаивают кожу, придают упругость и эластичность. Маска восстанавливает эластичность кожи и увлажняет, благодаря гиалуроновой кислоте.