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Купите Анскин Маска альгинатная с экстрактом алоэ успокаивающая Aloe Modeling Mask, оставьте отзыв об этом продукте на нашем сайте и получите скидку на следующую покупку. Маска обладает интенсивным успокаивающим, противовоспалительным и увлажняющим действием. Оказывая глубокое воздействие на внутренние слои кожи, маска эффективно борется с первыми признаками старения, наполняет кожу питательными элементами и выравнивает ее текстуру.

Маска альгинатная с экстрактом алоэ (саше) Anskin Aloe Modeling Mask, Refill 25гр - купить по цене 70 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.