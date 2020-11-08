Маска альгинатная с экстрактом алоэ (саше) Anskin Aloe Modeling Mask, Refill 25гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|успокаивающий, противовоспалительный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Aloe Modeling Mask
|Применение
|нанесите на кожу крем, эссенцию или сыворотку и дождитесь, пока средство полностью впитается. Разведите порошкообразную основу маски с водой или активатором в пропорции 10:8, тщательно перемешайте и сразу же покройте получившейся массой лицо, оставив открытыми область вокруг глаз и ноздри. Через 20-25 минут одним движением снизу вверх снимите образовавшуюся корочку
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|25 г
|Не содержит
|без парабенов
|Активные компоненты
|экстракт Алоэ Вера
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