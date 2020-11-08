Маска альгинатная с коллагеном (саше) Anskin Collagen Modeling Mask, Refill 25гр

Применение

перед нанесением маски рекомендуется тщательно очистить кожу от макияжа и загрязнений и обработать ее сывороткой, эссенцией, тонером или другим активным ухаживающим средством. Смешайте в неметаллической чашке 10 частей порошка и 8 частей воды, получив однородную массу. Нанесите маску на лицо, оставив открытой область ноздрей и век. Через 20-25 минут снимите затвердевшую маску одним пластом, потянув ее за нижний край вверх.