Маска альгинатная охлаждающая (саше) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, Refill 25гр

Применение

смешайте в неметаллической чашке 10 частей порошка и 8 частей воды или активатора до получения однородной массы. Нанесите маску на лицо так, чтобы толщина слоя составила 3-5 мм, а открытыми остались только ноздри и участки вокруг глаз. Через 20-25 минут снимите образовавшуюся пленку одним куском, потянув за ее край снизу вверх