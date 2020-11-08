Маска альгинатная охлаждающая (саше) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, Refill 25гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|освежающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Cool-Ice Modeling Mask
|Применение
|смешайте в неметаллической чашке 10 частей порошка и 8 частей воды или активатора до получения однородной массы. Нанесите маску на лицо так, чтобы толщина слоя составила 3-5 мм, а открытыми остались только ноздри и участки вокруг глаз. Через 20-25 минут снимите образовавшуюся пленку одним куском, потянув за ее край снизу вверх
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|25 г
|Активные компоненты
|соли альгиновой кислоты, экстракт мяты, витаминный комплекс
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