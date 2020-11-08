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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная осветляющая (саше) Anskin Snow White Modeling Mask, Refill 25гр

Маска альгинатная осветляющая (саше) Anskin Snow White Modeling Mask, Refill 25гр

Артикул: 224584
Маска альгинатная осветляющая (саше) Anskin Snow White Modeling Mask, Refill 25гр
120 руб. 
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Артикул: 224584
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Snow White Modeling Mask
Применениесмешать порошок с водой или активатором в соотношении 1:0,8 (на 100 гр порошка 80 мл воды) до однородной массы. Нанести маску на кожу лица слоем 3-5 мм, исключая область вокруг глаз. Через 20-25 минут удалить застывшую маску одним движением от подбородка ко лбу. Протереть кожу тонером.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25 г
Активные компонентыдиатомовая земля, альгиновая кислота
Альгинатная маска Anskin Snow White Mask Modeling Mask Whitening предназначена для интенсивного осветления кожи лица и борьбы с пигментными пятнами.


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Маска альгинатная осветляющая (саше) Anskin Snow White Modeling Mask, Refill 25гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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